Боевики прикрывают собственные нарушения режима "тишины" антиукраинской пропагандой в интернет-СМИ

Во время обстрелов террористами украинских военных из "Градов", пропагандистские СМИ оккупантов рассказывают о якобы "ведении огня ВСУ".

СМИ сепаратистов рассказывают о "зверствах ВСУ", пока сами боевики лупят по украинским военным из "Градов" psyfactor.org

Боевики НВФ в Донбассе накануне, 22 мая,, сообщает пресс-служба штаба АТО.

"Чтобы скрыть факт позорного пренебрежения Минскими соглашениями, враг принялся прикрывать собственные действия информационной завесой в сети интернет", - подчеркнули в штабе.

Так, подконтрольные оккупантам СМИ, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, сообщили о якобы применении украинскими военными вблизи Донецка артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.

"Вооруженные силы Украины четко придерживаются режима прекращения огня и всегда готовы дать адекватный ответ, не нарушая Минских соглашений", - резюмировали военные.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Из них дважды – с применением ствольной артиллерии.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".