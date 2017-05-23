Боевики прикрывают собственные нарушения режима "тишины" антиукраинской пропагандой в интернет-СМИ

Во время обстрелов террористами украинских военных из "Градов", пропагандистские СМИ оккупантов рассказывают о якобы "ведении огня ВСУ".
"Чтобы скрыть факт позорного пренебрежения Минскими соглашениями, враг принялся прикрывать собственные действия информационной завесой в сети интернет", - подчеркнули в штабе.
Так, подконтрольные оккупантам СМИ, с целью дискредитации Вооруженных сил Украины, сообщили о якобы применении украинскими военными вблизи Донецка артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
"Вооруженные силы Украины четко придерживаются режима прекращения огня и всегда готовы дать адекватный ответ, не нарушая Минских соглашений", - резюмировали военные.
Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Из них дважды – с применением ствольной артиллерии.
12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".ZN.UA