Террористы применили "Грады" на донецком направлении

Четверо украинских военных получили ранения.

В зоне АТО террористы снова взялись за "Грады" inforesist.org

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 22 мая, 59 раз обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной, с частичными признаками эскалации на отдельных участках линии соприкосновения.

На приморском направлении боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО. Вечером оккупанты выпустили почти 30 мин из минометов калибра 120 мм по позициям бойцов ВСУ вблизи Павлополя, а вблизи Красногоровки они били из минометов калибра 82 мм. Под вражеский огонь из стрелкового оружия, крупнокалиберных пулеметов и гранатометов различных модификаций попали укрепления украинских военных вблизи Широкино, Тарамчука и Марьинки.

На донецком направлении оккупанты 21 раз нарушали режим "тишины". Ночью ситуация на этом участке фронта была наиболее напряженной. Вечером террористы применили РСЗО "Град", предварительно зафиксированы последствия прилета 15 реактивных снарядов. Ситуация также оставалась традиционно напряженной в южном и восточном пригородах Авдеевки, которые попали под вражеский обстрел из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия. Под обстрел боевиков из минометов калибра 120 мм попало Невельское, а под огонь из БМП – опорные пункты военнослужащих ВСУ в Зайцево.

На луганском направлении боевики девять раз отрывали огонь по позициям украинских военных. Вечером оккупанты накрыли Малиновое огнем из автоматических станковых гранатометов, а в районе Валуйского, Станицы Луганской и Донца вели обстрелы позиций украинских военных из стрелкового оружия.

Напомним, накануне боевики 30 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Из них дважды – с применением ствольной артиллерии.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".