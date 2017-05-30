В Черновцах на взятке задержали подполковника полиции

За три тысячи долларов он обещал повлиять на судей для принятия ими "правильного" решения и добиться возвращения конфискованного имущества.

Взяточники в Украине все чаще соглашаются на малые суммы ГПУ

Прокуроры военной прокуратуры Черновицкого гарнизона совместно с оперативниками Службы безопасности и Национальной полиции области, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Следователь требовал три тысячи долларов "за оказание влияния на судей одного из райсудов" Черновцов. За это группе обвиняемых было обещано наказание, не связанное с лишением свободы. Кроме того, за те же деньги он обещал "повлиять на руководство райотдела по возврату ранее изъятого имущества до вступления приговора в законную силу".

Во время получения части взятки в размере 600 долларов, подполковника задержали. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 статьи 369-2 УК Украины (получение неправомерной выгоды для себя или третьего лица за влияние на принятие решения лицом, уполномоченным на выполнение функций государства, соединенное с вымогательством), избрании меры пресечения и отстранение от занимаемой должности.

Напомним, накануне сотрудники полиции, прокуратуры и СБУ задержали на взятке мэра Чопа и ряд местных чиновников. За четыре тысячи долларов чиновники обещали предоставить предпринимателю в аренду земельный участок и согласовать размещение на нем малых архитектурных форм.

Тем временем в Умани на взятке задержали декана местного университета. По данным Черкасской прокуратуры, преподаватель требовал деньги от студента за "содействие" во время сессии. Теперь, если ему не "посодействует" суд, взяточник может получить до десяти лет заключения.