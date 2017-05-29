В Черном море под Одессой погибли десятки дельфинов



Дельфины гибнут от удушья в браконьерских сетях.

В Черном море в районе Вилково Одесской области обнаружены трупы десятков дельфинов, погибших от удушья в браконьерских сетях.

Браконьеры сетями ловят осетровых, однако попадаются в них и дельфины, сообщил в Facebook председатель Килийского райсовета Одесской области Павел Бойченко.

"Это дельфины, погибшие из-за беспредела браконьеров, которые в море выставляюсь сети на осетровых, в сети попадаются дельфины, которые погибают от удушья. Их просто выбрасывают в море. За последние дни на побережье обнаружено несколько десятков трупов в районе Вилково - Приморское! Это не просто скотство, это преступление! Негодяи которые все это делают и те кто крышует этот беспредел, должны быть наказаны!", - написал Бойченко, который обещал сообщить о фактах гибели дельфинов в полицию и прокуратуру.

Ранее, напомним, дельфины были замечены в Днепре в районе Херсона.