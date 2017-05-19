В Днепре около Херсона появились дельфины

Специалисты говорят, что пресная вода не угрожает морским млекопитающим.

Дельфины завелись и в Днепре

В Херсоне в Днепре в районе главной городской набережной замечены дельфины. Горожане размещают в соцсетях соответствующее видео.



Специалисты утвержают, что пресная вода не несет в себе угрозы для морских млекопитающих, которые заплывают в Днепр в поисках рыбы.



"Рыбы, которые дышат жабрами и берут кислород из воды и прокачивают воду через себя, они чувствительны к солености воды. А дельфины, они млекопитающие, они, как и мы, дышат легкими и им качество воды... по солености, не имеет значение. Они заплывают за рыбой", - объяснила старший научный сотрудник Черноморского биосферного заповедника Зоя Селюнина, пишет издание "ПИК".