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В Черкассах повторно задержали подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко

31 мая в 00:16

Кроме похищения человека и убийства, Мельника подозревают в создании преступной группы.

Вадим Мельник
Мельника задержали на фоне протестов против смягчения меры пресечения
Радіо Свобода
Полиция задержала в Черкассах бывшего охранника  народного депутата Вадима Мельника, подозреваемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко. Во вторник, 30 мая, суд освободил Мельника из-под стражи, но ему выдвинули новое подозрение в создании преступной группы, сообщает Hromadske.ua со ссылкой на референта "Союза воинов АТО Корсунь-Шевченковского района" Олега Собченко.

Как сообщалось, Апелляционный суд Черкасс избрал Мельнику новую меру пресечения – ночной домашний арест с ношением электронного браслета. Активисты, волонтеры и ветераны АТО в здании суда заблокировали клетку с подозреваемым, требуя оставить его под стражей.

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Напомним, общественного активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли мертвым в Виграевском лесу, в 15 км от города Корсунь-Шевченковский Черкасской области, 5 апреля 2014 года. Накануне его похитили из собственного дома, избивали и пытали.

Коллеги активиста называют заказчиком преступления экс-регионала, народного депутата от "Видродження" Геннадия Бобова, который является фигурантом журналистских расследований Сергиенко. Как сообщает "Цензор.Нет", народный депутат Татьяна Черновол ранее заявляла, что Бобов пытался "замять" дело Сергиенко "на всех уровнях".

16 мая этого года Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры во вторник, 16 мая, задержали в Киеве подозреваемого в организации убийства Василия Сергиенко.

Задержанным оказался бывший начальник охраны одного из народных депутатов Вадим Мельник. После задержания исполнителей убивства он длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.

По материалам: Hromadske.ua
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Тэги Сергиенко убийство Мельник Бобов Черкассы
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