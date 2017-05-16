Полиция задержала подозреваемого в организации убийства журналиста Сергиенко

В 2014 году он работал на одного из народных депутатов, а затем длительное время скрывался от следствия.

Предполагаемый организатора убийства журналиста Сергиенко задержан Андрей Товстыженко, ZN.UA подозреваемого в организации убийства журналиста и активиста Майдана Василия Сергиенко.

Задержанным оказался бывший начальник охраны одного из народных депутатов, который работал на него в 2014 году. Мельник после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.

В настоящее время проводятся необходимые следственные действия и решается вопрос относительно избрания задержанному меры пресечения.

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Напомним, общественного активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли мертвым в Виграевском лесу, за 15 км от города Корсунь-Шевченковский Черкасской области, 5 апреля 2014 года. Накануне его похитили из собственного дома, по дороге били и пытали.

Коллеги активиста называют заказчиком преступления экс-регионала, народного депутата от "Возрождения" Геннадия Бобова, который является фигурантом журналистских расследований Сергиенко. Как сообщает "Цензор.Нет", народный депутат Татьяна Черновол ранее заявляла, что Бобов пытался "замять" дело Сергиенко "на всех уровнях".

Депутат свою причастность к преступлению отрицает.