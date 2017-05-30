Подозреваемого в убийстве журналиста Сергиенко выпустили из-под ареста

Клетку с подозреваемым и здание суда блокируют активисты.

Охранника экс-регионала Бобова, подозреваемого в убийстве журналиста, выпустили из-под ареста

Апелляционный суд Черкасс выпустил из-под ареста подозреваемого в убийстве журналиста Василия Сергиенко, сообщает в Facebook организация "Адвокаты Небесной сотни".

Фигуранту дела об убийстве журналиста избрали меру пресечения в виде ночного домашнего ареста с браслетом.

Отмечается, что по состоянию на 16:55 около 40 человек блокировали клетку с подозреваемым и сам суд.

Напомним, общественного активиста и журналиста Василия Сергиенко нашли мертвым в Виграевском лесу, за 15 км от города Корсунь-Шевченковский Черкасской области, 5 апреля 2014 года. Накануне его похитили из собственного дома, по дороге били и пытали.

Коллеги активиста называют заказчиком преступления экс-регионала, народного депутата от "Возрождения" Геннадия Бобова, который является фигурантом журналистских расследований Сергиенко. Как сообщает "Цензор.Нет", народный депутат Татьяна Черновол ранее заявляла, что Бобов пытался "замять" дело Сергиенко "на всех уровнях".

16 мая этого года Сотрудники Главного управления Национальной полиции в Черкасской области при процессуальном руководстве областной прокуратуры во вторник, 16 мая, задержали в Киеве подозреваемого в организации убийства Василия Сергиенко.

Задержанным оказался бывший начальник охраны одного из народных депутатов, который работал на него в 2014 году. Мельник после задержания исполнителей убийства длительное время скрывался от следствия и находился в розыске.