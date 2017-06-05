В Броварах сгорел склад пиломатериалов

Пожарные продолжают гасить небольшие очаги пожара, который разгорелся на площади 1,5 тыс. кв. м. Пострадавших нет.

Масштабный пожар возник на складах лесо- и пиломатериалов в г. Бровары Киевской области. В его ликвидации принимали 40 человек личного состава и 10 единиц техники.

"5 июня в 13:40 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре на территории бывшей оптовой базы в отдельно расположенных двух складских помещениях на площади около 1,5 тыс. кв. м. Жертв и пострадавших нет. Пожар локализован в 15:59", - говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

Мэр города Игорь Сапожко сообщил, что пожар начался на складах лесо- и пиломатериалов.

"Один ангар сгорел дотла, сейчас огонь удалось локализовать в пределах второго ангара с лесом", - сообщил он на своей странице в Facebook.