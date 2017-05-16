В апреле не состоялось свыше 40% запланированных судебных заседаний по делам топ-коррупционеров - САП

Причиной переноса судебных заседаний зачастую становились проблемы в работе суда и сторон защиты.

Дела топ-коррупционеров Украины "провисают" в судах

Так, в апреле должно было состояться 212 судебных заседаний по делам топ-коррупционеров страны. Однако 87 из них были перенесены или отложены из-за работы суда или сторон защиты.

"Это 41% судебных заседаний по делам топ-коррупционеров, которые не состоялись не по вине прокуроров САП, и где у прокуроров даже не было возможности должным образом осуществлять публичное обвинение", - подчеркнули в пресс-службе прокуратуры.

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В качестве примера прокуроры провели дело генерального директора "Укртранснафты" Андрея Пасишника.

"Так, например, 22 апреля этого года прошел год с момента направления обвинительного акта в уголовном производстве относительно Пасишника Андрея в Соломенский районный суд города Киева, однако на сегодняшний день не состоялось никакого подготовительного заседания по делу, а обвинительный акт был повторно возвращен прокурору", - жалуются прокуроры САП.

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Ранее глава представительства ЕС в Украине Хьюг Мингарелли заявил, что в Украине нужно как можно быстрее создать антикоррупционный суд. "Это очень и очень важно", - подчеркнул посол ЕС.

"Борьба против коррупции идет в правильном направлении. Правительство имплементировало новые законы, создало новые институты, такие как Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП). Теперь мы должны убедиться, что они эффективны и могут свободно работать, что означает, что к их работе относятся с уважением", - сказал Мингарелли.