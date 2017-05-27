В 2016 году Украина безвозмездно поставила в ОРДЛО электричества на 1,517 млрд грн

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Сейчас переток электроэнергии на оккупированные территории в пределах Луганской области прекращен, но в пределах Донецкой — продолжается.

Украина "подарила" ОРДЛО электричества на полтора миллиарда гривень Василий Артюшенко, ZN.UA

В 2016 году Украина безвозмездно поставила на оккупированные территории Донбасса электроэнергии на 1,517 млрд грн, а также потратила около 3 млрд грн на водоснабжение данных территорий. Об этом в своем материале дляпишет народный депутат Украины Виктория Войцицкая.

По словам депутата, она обратилась в Минэнергоугольпром с запросом на данные относительно объема перетоков электроэнергии из Объединенной энергосистемы Украины на неконтролируемые территории.

"По данным министерства, в пределах Луганской области за прошлый год мы поставили в оккупированные районы 1,288 млрд кВт·ч. общей стоимостью 1,718 млрд грн. Расчеты составили 24,2%, долг на начало 2017 р. — почти 1,396 млрд грн. Однако эти цифры не совсем корректные. Ведь, по данным ООО "ЛЭО", около полугода средства, поступавшие предприятию от потребителей контролируемой территории, зачислялись как оплата за переток на неконтролируемую территорию (см. документы на сайте ZN.UA). По Донецкой области, по данным Минэнергоугольпрома, показатели составляют 275,7 млн кВт·ч и 389,3 млн грн соответственно. Оплачено 68,8% стоимости, долг на 1 января с.г. — 121,5 млн грн. Итак, в целом по состоянию на 1 января 2017 г. мы "подарили" сепаратистам электроэнергию стоимостью свыше 1,517 млрд грн.", – говорится в статье.

Войцицкая отмечает, что сейчас переток в пределах Луганской области прекращен, но в пределах Донецкой — продолжается.

Еще один важный аспект, на который обращает внимание депутат – это долги за электроэнергию водоканалов, оборудование которых может находиться на контролируемой территории, однако транспортирует воду в интересах оккупированных районов Донбасса.

"Так, по информации НКРЭКУ, "Попаснянский водоканал" по состоянию на 1 января с.г. задолжал за электроэнергию, потребленную в 2016 г., 174,5 млн грн (с НДС), а компания "Вода Донбасса" — 2 млрд 889,84 млн грн (с НДС). Какая часть этих долгов сформирована из-за неплатежей оккупированных районов Донбасса за воду, еще нужно выяснить. Но сумма точно измеряется сотнями миллионов или уже и миллиардами", – подчеркивает автор.

Напомним, 15 марта, СНБО в ходе экстренного заседания принял решение приостановить перемещение грузов через линию столкновения в Донбассе. Решение было в тот же день введено в действие указом президента Украины.

Подробнее о плюсах и минусах сотрудничества Украины с оккупированными территориями Востока Украины читайте в материале Виктории Войцицкой "Во что нам обходится сотрудничество с террористами" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".