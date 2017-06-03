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"Украинское радио" стало вещать на ОРДЛО

3 июня в 21:59
Вещание ведется из города Часов Яр. 
радиостанция
"Украинское радио" вещает на оккупированных территориях
Из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала "Украинского радио" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, заявил на пресс-конференции в Краматорске глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.
 
Сигнал "Украинского радио" охватит Донецкую, Луганскую области, вместе с оккупированными территориями, а также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области. 
 
Сигнал также дойдет до пограничных территорий Российской Федерации, которые граничат с Донбассом.
 
 
В селе Чонгар Генического района торжественно открыли радиовышку для вещания на оккупированный российскими войсками Крым.
 
По материалам: Фокус
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Тэги территория Донецк Украина оккупация область радио Россия Луганск город гений пограничник
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