"Украинское радио" стало вещать на ОРДЛО

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Вещание ведется из города Часов Яр.

"Украинское радио" вещает на оккупированных территориях Из города Часов Яр началось вещание на частоте 873 кГц Первого канала "Украинского радио" на оккупированные территории Донецкой и Луганской областей, заявил на пресс-конференции в Краматорске глава Донецкой военно-гражданской администрации (ВГА) Павел Жебривский.

Сигнал "Украинского радио" охватит Донецкую, Луганскую области, вместе с оккупированными территориями, а также Запорожскую, Днепропетровскую, Харьковскую области.

Сигнал также дойдет до пограничных территорий Российской Федерации, которые граничат с Донбассом.