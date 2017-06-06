Украинским журналистам стало труднее получить доступ к информации – ИМИ

При этом случаи физической агрессии по отношению к работникам СМИ сократились в три раза.

Журналистов в Украине меньше бьют, но доступа к информации не дают Василий Артюшенко, ZN.UA

в течение пяти последних месяцев зафиксировано 102 случая нарушения свободы слова. В прошлом году за этот же период было зафиксировано 108 подобных случаев, сообщает Институт массовой информации в ежемесячном мониторинге "Барометр свободы слова".

При этом наибольшее количество нарушений фиксируется в категории "воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов" - 32 случая (за аналогичный период в 2016 году – 38 случаев).

Однако случаев физической агрессии по отношению к журналистам их избиений стало меньше – в ИМИ зафиксировали шесть случаев избиений и нападений на журналистов (за аналогичный период в 2016 году – 18 случаев).

Также эксперты зафиксировали тенденцию к росту количества нарушений в категории "доступ к публичной информации". Так, в течение пяти месяцев зафиксировано 16 таких случаев (за аналогичный период в 2016 году – семь случаев).

Кроме того, увеличивается количество случаев повреждения имущества журналистов – с начала года их зафиксировано восемь (за аналогичный период в 2016 году – один случай в январе).

ИМИ

Наибольшее количество нарушений свободы слова зафиксировано в Киеве – 24 случая, на Полтавщине и в Николаевской области – десять и восемь соответственно. Однако Полтавщина впервые вошла в список областей-антилидеров по количеству нарушений свободы слова. Только в течение мая здесь шесть раз нарушались права журналистов.

В рейтинге агрессоров и нарушителей журналистских прав и свобод первые места принадлежат частным лицам (58 случаев), местной власти (14 случаев) и правоохранителям и силовикам (семь случаев). Судебная власть препятствовала журналистской деятельности в пяти случаях.

Кроме того, ИМИ обращает внимание на рост случаев политического давления – за пять месяцев зафиксировано три таких случая (в 2016 году три таких случая были зафиксированы в течение целого года). Они связаны с электронным декларированием. Так, зафиксированы случаи давления на члена Наблюдательного совета Национальной общественной телерадиокомпании со стороны Радикальной партии Олега Ляшко и случай, связанный с местной властью на Кировоградщине.

В аннексированном Россией Крыму эксперты ИМИ зафиксировали восемь случаев нарушения свободы слова со стороны ФСБ России, Центра "Э" и других правоохранительных структур оккупантов.

По данным "Репортеров без границ", в 2015 году были убиты 110 журналистов. За год 67 журналистов погибли во время непосредственного выполнения профессиональных обязанностей. Обстоятельства гибели и мотивы убийства 43 медийщиков - не выяснены, отмечают правозащитники. Годом ранее Украина заняла третье место в мире по количеству погибших журналистов, а также стала мировым лидером по арестам и похищениям журналистов.

С начала военного конфликта в Донбассе погибли14 журналистов, девять из них - во время выполнения своих служебных обязанностей, сообщил председатель Верховной Рады Андрей Парубий.