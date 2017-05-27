Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии

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Военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США.

Украинские военные будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США Полк "Азов"/Facebook

Сводное механизированное подразделение оперативного командования "Юг" примет участие вв Германии, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Также наши военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США с целью повышения совместимости войск и укрепления партнерских отношений", - говорится в сообщении.

В течение следующих трех недель с украинскими военными проведут занятия по особенностям ухода за местностью и зданиями, проведению разминирования в пешем порядке, на машинах.

Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2" на полигоне Бабадаг в Румынии.