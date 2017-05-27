Топ Новости
<
>

Украинские военные примут участие в многонациональных учениях в Германии

27 мая в 11:22

Военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США.

военные1 участники АТО1
Украинские военные будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США
Полк "Азов"/Facebook
Сводное механизированное подразделение оперативного командования "Юг" примет участие в многонациональных учениях в Германии, сообщили в пресс-службе Минобороны Украины.

"Также наши военнослужащие будут выполнять учебные задачи в составе танкового подразделения ВС США с целью повышения совместимости войск и укрепления партнерских отношений", - говорится в сообщении.

В течение следующих трех недель с украинскими военными проведут занятия по особенностям ухода за местностью и зданиями, проведению разминирования в пешем порядке, на машинах.

Читайте также: В Литве начались военные учения НАТО

Ранее сообщалось, что украинские морские пехотинцы приняли участие в учениях "Платинум Игл-2017-2"  на полигоне Бабадаг в Румынии.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги Украина учения танк США Германия
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...