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Вооруженные силы Тайваня проводят масштабные учения по обороне от китайского вторжения

25 мая в 12:18

Учения с боевыми стрельбами продолжаются в разных районах Тайваня.

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Фото EPA / RITCHIE B. TONGO

На Тайване проходят 33-и ежегодные учения Han Kuang, в ходе которых наземные войска, авиация и флот островного государства тренируются отражать нашествие с материка. Двухдневные маневры с боевыми стрельбами закончатся 26 мая, сообщает EPA.

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Тайвань боится оказаться зажатым между Китаем и США, передает FT. В Тайбэе боятся, что Пекин будет "сгонять злость" на демократическом острове после каждого обострения отношений с Вашингтоном.

По материалам: EPA
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Тэги Тайвань учения стрельба Нашествие острова оборона Китай вооружение флот
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