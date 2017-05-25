Вооруженные силы Тайваня проводят масштабные учения по обороне от китайского вторжения

Учения с боевыми стрельбами продолжаются в разных районах Тайваня.

На Тайване проходят 33-и ежегодные учения Han Kuang, в ходе которых наземные войска, авиация и флот островного государства тренируются отражать нашествие с материка. Двухдневные маневры с боевыми стрельбами закончатся 26 мая, сообщает EPA.

Тайвань боится оказаться зажатым между Китаем и США, передает FT. В Тайбэе боятся, что Пекин будет "сгонять злость" на демократическом острове после каждого обострения отношений с Вашингтоном.