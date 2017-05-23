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Украинцы принесли цветы к посольству Великобритании в Киеве

23 мая в 17:06

Свои соболезнования британцам выразили премьер-министр и члены правительства Украины.

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Фото EPA / SERGEY DOLZHENKO

У здания посольства Великобритании в Киеве появились букеты цветов в знак солидарности с людьми, ставшими жертвами вчерашнего террористического акта в Манчестере.

"В моей стране вчера произошел страшный теракт. Это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Мои искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Великобритания никогда не поддастся терроризму", – так прокомментировала случившееся Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета Министров также посетили посольство Великобритании в Киеве, чтобы отдать дань памяти погибших.

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Ночью с 22 на 23 мая во время концерта американской исполнительницы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере прогремел взрыв. В то время на стадионе находились около 21 тысячи человек, большинство из которых были дети.

 

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Тэги Великобритания терроризм Манчестер концерт посольство память погибшие премьер-министр
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