Украинцы принесли цветы к посольству Великобритании в Киеве

Свои соболезнования британцам выразили премьер-министр и члены правительства Украины.

У здания посольства Великобритании в Киеве появились букеты цветов в знак солидарности с людьми, ставшими жертвами вчерашнего террористического акта в Манчестере.

"В моей стране вчера произошел страшный теракт. Это была позорная атака на молодежь, которая наслаждалась музыкальным концертом. Мои искренние соболезнования семьям и близким пострадавших. Великобритания никогда не поддастся терроризму", – так прокомментировала случившееся Джудит Гоф, посол Великобритании в Украине. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман и члены Кабинета Министров также посетили посольство Великобритании в Киеве, чтобы отдать дань памяти погибших.

Ночью с 22 на 23 мая во время концерта американской исполнительницы Арианы Гранде на стадионе в Манчестере прогремел взрыв. В то время на стадионе находились около 21 тысячи человек, большинство из которых были дети.