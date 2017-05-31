Украина побеждает, Путин - проигрывает - RFERL

Украинско-европейское соглашение об ассоциации, ради блокировки которой Россия прибегла к агрессии, наконец ратифицировано.
Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор. Он замечает, что Киев интегрируется с Европой, несмотря на шантаж и обман экс-президента Виктора Януковича, несмотря на российскую аннексию Крыма и российское вторжение в других регион страны. Соглашение заработает в полной мере, несмотря на попытки Москвы очернить и дескредитировать украинский народ и лидеров. С ратификацией документа в Сенате Нидерландов была преодолена последняя преграда.
"Украина победила. Путин проиграл", - отметил Уитмор, напомнив, что после больших потрясений за последние три года можно было забыть, что именно этого Киев и хотел изначально. Когда евроскептики распространились по всему ЕС, простые украинцы подняли европейские флаги на Майдане. Когда популисты Найджел Фарадж и Марин Ле Пен презирали Европу, украинцы "умирали за присоединение к ней".
"И вот они сделали большой шаг, который приблизил их к цели", - говорится в статье.
Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.
Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.
Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.ZN.UA