Украина побеждает, Путин - проигрывает - RFERL

Украинско-европейское соглашение об ассоциации, ради блокировки которой Россия прибегла к агрессии, наконец ратифицировано.

Украина выстояла и добилась ратификации соглашения об ассоциации с ЕС. Василий Артюшенко, ZN.UA

Украина наконец получит то, за что она боролась, и против чего Кремль бросил все свои силы. После революции и более чем трех лет войныи свободной торговле с Евросоюзом.

Об этом пишет обозреватель Radio Free Europe Radio Liberty Брайан Уитмор. Он замечает, что Киев интегрируется с Европой, несмотря на шантаж и обман экс-президента Виктора Януковича, несмотря на российскую аннексию Крыма и российское вторжение в других регион страны. Соглашение заработает в полной мере, несмотря на попытки Москвы очернить и дескредитировать украинский народ и лидеров. С ратификацией документа в Сенате Нидерландов была преодолена последняя преграда.

"Украина победила. Путин проиграл", - отметил Уитмор, напомнив, что после больших потрясений за последние три года можно было забыть, что именно этого Киев и хотел изначально. Когда евроскептики распространились по всему ЕС, простые украинцы подняли европейские флаги на Майдане. Когда популисты Найджел Фарадж и Марин Ле Пен презирали Европу, украинцы "умирали за присоединение к ней".

"И вот они сделали большой шаг, который приблизил их к цели", - говорится в статье.

Напомним, 23 февраля нижняя палата парламента Нидерландов ратифицировала Соглашение об ассоциации Украина-ЕС. Ратификацию Соглашения поддержали 89 из 150 депутатов палаты. 55 проголосовали против.

Голосование состоялось в последний возможный день, поскольку в пятницу Палата представителей прекращает работу до завершения выборов и возобновит заседание уже в новом составе.

Как сообщалось, Нидерланды планировали ратифицировать Соглашение об ассоциации Украины с ЕС в январе 2017 года.