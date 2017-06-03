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Украина будет изучать Антарктику вместе с Китаем, Малайзией и Турцией

3 июня в 17:57

Ученые намерены принять участие в межсессионный контактной группе по обсуждению будущих вызовов антарктической науки.

Антарктика айсберг
Украина договорилась с Китаем, Малайзией и Турцией о совместном изучении Антарктики
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Украина начнет сотрудничать в области антарктических исследований с Китаем и Малайзией, а также будет расширять сотрудничество с Турцией сообщили в пресс-службе Министерства образования и науки Украины.

Такая договоренность была достигнута во время 40-го Консультативного совещания по договору об Антарктике, которая завершилась 1 июня во Пекине.

"Во время двусторонних встреч с делегациями КНР и Малайзии мы договорились провести переговоры о сотрудничестве и по их результатам подписать меморандумы о научно-техническом сотрудничестве в области антарктических исследований. С Турцией же такой меморандум уже подписан, поэтому с ее представителями мы обсуждали направления дальнейшего взаимодействия", - рассказал глава украинской делегации, директор департамента научно-технического развития Минобразования Дмитрий Чеберкус.

По его словам, с Китаем для Украины важно осуществление совместных научных исследований, обмен учеными на станциях, сотрудничество в сфере логистики.

Кроме того, Украина намерена принять участие в межсессионный контактной группе по обсуждению будущих вызовов антарктической науки. Создать соответствующий орган предложила Австралия, которая и возглавит группу.

В ходе Консультативного совещания участники также избрали нового исполнительного секретаря секретариата Договора об Антарктике, которым стал кандидат от Уругвая Альберту Люберас. Он будет возглавлять секретариат в течение 5 лет.

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По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина сотрудничество Малайзия Антарктика Турция
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