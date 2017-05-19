Ученые объяснили причину быстрого потепления в Арктике

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Арктика нагревается значительно быстрее, чем Антарктика.

Потепление в Арктике идет быстрее, чем в Антарктике Naked Science

Климатологи заявили о том, что им удалось обнаружить причину, по которой атмосфера над Антарктидой нагревается значительно медленнее, чем над Арктикой. Об открытии ученых сообщает Европейский геофизический союз.

Как отмечают исследователи, Земля нагревается в ответ на повышение уровня парниковых газов в атмосфере планеты. При этом на полюсах потепление идет значительно быстрее, чем в других частях Земли. Вместе с тем, потепление на полюсах идет с разной скоростью. На данный момент, Антарктика нагревается значительно медленнее, чем Арктика.

По мнению ученых, это связано с большой средней высотой поверхности континента (2,5 тысячи метров относительно уровня моря). Исследователи провели компьютерное моделирование, которое показало, что уменьшение средней высоты материка привело бы к усилению реакции климата на рост концентрации парниковых газов над континентом (провоцирует быстрое повышение температур). Подобные изменения, отметили ученые, стимулируют процессы теплопереноса в атмосфере от экватора к южному полюсу.

Исследователи предполагают, что именно такие процессы ответственны за потепление в Антарктике, где уровень поверхности относительно моря значительно ниже, чем в Антарктиде.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты.