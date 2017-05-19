Топ Новости
<
>

Ученые объяснили причину быстрого потепления в Арктике

19 мая в 11:01

Арктика нагревается значительно быстрее, чем Антарктика.

ледник
Потепление в Арктике идет быстрее, чем в Антарктике
Naked Science
Климатологи заявили о том, что им удалось обнаружить причину, по которой атмосфера над Антарктидой нагревается значительно медленнее, чем над Арктикой. Об открытии  ученых сообщает Европейский геофизический союз.

Как отмечают исследователи, Земля нагревается в ответ на повышение уровня парниковых газов в атмосфере планеты. При этом на полюсах потепление идет значительно быстрее, чем в других частях Земли. Вместе с тем, потепление на полюсах идет с разной скоростью. На данный момент, Антарктика нагревается значительно медленнее, чем Арктика.

По мнению ученых, это связано с большой средней высотой поверхности континента (2,5 тысячи метров относительно уровня моря). Исследователи провели компьютерное моделирование, которое показало, что уменьшение средней высоты материка привело бы к усилению реакции климата на рост концентрации парниковых газов над континентом (провоцирует быстрое повышение температур). Подобные изменения, отметили ученые, стимулируют процессы теплопереноса в атмосфере от экватора к южному полюсу.

Читайте также: Ученые заявили о "новой эре" в процессе изменения климата

Исследователи предполагают, что именно такие процессы ответственны за потепление в Антарктике, где уровень поверхности относительно моря значительно ниже, чем в Антарктиде.

Ранее ученые установили, что в ближайшие пять лет температура на Земле будет расти. При этом, по мнению ученых, 2016 год может стать самым жарким годом за всю историю метеонаблюдений. В 2017 году температурный рекорд побит не будет из-за влияния Ла-Нинья – обратного Эль-Ниньо процесса, что приведет к охлаждению некоторых уголков планеты. 

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги ученые Арктика потепление
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.39
EUR 29.37
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...