УГКЦ провозгласила кардинала Гузара всенародным молящимся за мир в Украине

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Блаженнейшего похоронят в Киеве.

Кардинала Гузара объявили всенародным молящимся за мир в Украине УГКЦ

Украинская греко-католическая церковь провозгласила бывшего предстоятеля УГКЦГузара всенародным молящимся за мир в Украине.

Соответствующее заявление сделал глава УГКЦ епископ Святослав Шевчук на проповеди в ходе Архиерейской Божественной литургии в Патриаршем соборе Воскресения Христова в Киеве в воскресенье, 4 июня, передает "Украинская правда".

"Для нас этот праздник Троицы особенный. Между нами лежит наш патриарх Любомир. Блаженнейший Любомир, мы тебя вчера объявили всенародным молящимся за мир в Украине, молящимся не на земле, а на Небесах", – сообщил предстоятель УГКЦ.

Блаженнейший Любомир Гузар скончался 31 мая на 85-м году жизни. Его похоронят в Киеве 5 июня.

Любомир Гузар родился 26 февраля во Львове. В 1944 году семья была вынуждена покинуть Украину. В 1993 году вернулся на родную землю, а в 2005-2011 годах возглавлял Украинскую греко-католическую церковь.

Подробнее о жизненном пути кардинала Гузара читайте в материале Екатерины Щеткиной "По образу и подобию Его" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".