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Турция утвердила соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-паспортам

21 мая в 11:32

Более 500 тысяч украинцев уже оформили биометрические документы.

Украина Турция
Уже через пару недель украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов
vu.ua
Власти Турции в субботу, 20 мая, официально опубликовали решение 2017/10324 о внесении изменений в порядок взаимных поездок и признания внутреннего украинского паспорта нового образца (ID-карты) в качестве  проездного документа для поездок в страну граждан Украины, сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели", - подчеркнул он.

По словам главы ГМС, украинцы смогут ездить в Турцию без заграничного паспорта, по новым биометрическим внутренним документам.

"Итог : уже оформлено более 550 тысяч новых ID-карт. Граждане Украины получили новую возможность. И каждый день добавляется пять-шесть тысяч граждан, оформляющих новый ID", - добавил Соколюк.

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Ранее сообщалось, что между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Украина граждане Турция документы паспорт соглашение
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