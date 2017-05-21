Турция утвердила соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-паспортам

Более 500 тысяч украинцев уже оформили биометрические документы.
"Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели", - подчеркнул он.
По словам главы ГМС, украинцы смогут ездить в Турцию без заграничного паспорта, по новым биометрическим внутренним документам.
"Итог : уже оформлено более 550 тысяч новых ID-карт. Граждане Украины получили новую возможность. И каждый день добавляется пять-шесть тысяч граждан, оформляющих новый ID", - добавил Соколюк.
Ранее сообщалось, что между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт.ZN.UA