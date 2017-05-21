Турция утвердила соглашение с Украиной о взаимных поездках граждан по ID-паспортам

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Более 500 тысяч украинцев уже оформили биометрические документы.

Уже через пару недель украинцы смогут ездить в Турцию без загранпаспортов vu.ua

Власти Турции в субботу, 20 мая, официально опубликовали решение 2017/10324 ои признания внутреннего украинского паспорта нового образца (ID-карты) в качестве проездного документа для поездок в страну граждан Украины, сообщил глава Государственной миграционной службы Украины Максим Соколюк.

"Ждем ноты МИД с официальной датой начала поездок. Я думаю, одна-две недели", - подчеркнул он.

По словам главы ГМС, украинцы смогут ездить в Турцию без заграничного паспорта, по новым биометрическим внутренним документам.

"Итог : уже оформлено более 550 тысяч новых ID-карт. Граждане Украины получили новую возможность. И каждый день добавляется пять-шесть тысяч граждан, оформляющих новый ID", - добавил Соколюк.

Ранее сообщалось, что между правительствами Украины и Турции было подписано Соглашение, позволяющее украинским и турецким гражданам осуществлять взаимные поездки по паспортам в виде ID-карт.