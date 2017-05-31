Турчинов озвучил потери ВСУ в Марьинке в мае

Террористы обстреливают не только позиции ВСУ, но и жилые кварталы и объекты инфраструктуры.

Турчинов посетил Марьинку и Красногоровку Facebook/Александр Турчинов

В результатеДонецкой области боевиками российско-террористических формирований в мае этого года погибли семь украинских военнослужащих. Еще 141 боец получил ранения, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

"Одной из последних тенденций является использование тяжелой 152-мм самоходной артиллерии и реактивных систем залпового огня для нанесения ударов по позициям Вооруженных сил Украины на расстоянии до 20 км от линии разграничения", - заявил секретарь СНБО во время визита в Марьинку во вторник, 31 мая, передает пресс-служба ведомства.

Турчинов также указал на попытки оккупантов нанести максимальный урон подразделениям ВСУ путем ведения прицельного ведения огня как по передовым, так и по отдаленным позициям.

Кроме того, российское командование перебрасывает на оккупированную территорию наемников, оружие, боеприпасы и горюче-смазочные материалы, усиливает обеспечение передовых подразделений и инженерное оборудование огневых позиций.

Секретарь СНБО обсудил с командованием Нацгвардии и СБУ меры по усилению контрдиверсионной борьбы в зоне АТО, а также проинспектировал фортификационное оборудование оборонительных рубежей.

Он также обратил внимание на обстрелы оккупантами объектов гражданской инфраструктуры и жилых кварталов, в результате которых гибнут и получают ранения гражданские лица.

Накануне террористы обстреляли жилые кварталы Марьинки Донецкой области в районе одной из местных школ. Учителя и дети укрылись в бомбоубежище, во время обстрела никто не пострадал.

Утром в 24 мая террористы открыли огонь в направлении КПВВ "Марьинка" на дорожном коридоре через линию разграничения сторон в Донбассе. Из-за обстрелов украинские пограничники временно прекратили работу КПВВ.