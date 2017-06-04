Троица 2017: что можно и что нельзя делать в этот день

Обзор самых важных и актуальных политических, экономических и социально-культурных событий в Украине и за рубежом.

"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Праздник Троицы в этом году отмечают 4 июня.

День Святой Троицы - один из главных христианских праздников

В воскресенье, 4 июня, в Украине отмечается один из главных Христианских праздников – День Святой Троицы , который также называют Пятидесятницей или Сошествием Святого Духа.

Троица отмечается на 50 день после Пасхи. В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.

Что можно делать на Троицу

На Троицу воспевают Отца, Сына и Святого Духа и поминают успоших. В воскресенье в храмах проходит одна из самых красивых служб в году, а после Божественной литургии совершается вечерняя в память о снисхождении Святого Духа на апостолов.

На службу в этот день принято приходить с ветками березы, клена или дуба, а также полевыми цветами, а затем засушивают их и хранят за иконами.

Считается, что если сватовство и знакомство с родителями пройдут на Троицу, брак будет крепким и долгим.

Что нельзя делать на Троицу

В этот праздник нельзя шить, печь и работать на огороде. По поверьям, тех, кто работает в этот день ждут напасти.

В народе верили, что на Троицу приходят мифические существа - мавки и русалки, поэтому нельзя одному идти в лес или на поле. Кроме того, нельзя купаться, поскольку русалки могут затянуть на дно.

На Троицу нельзя назначать свадьбу, поскольку семью ждут напасти.

Что принято делать на Троицу

В этот день принято украшать дом цветами и зеленью. По поверьям лучше отдавать предпочтение веткам клена, березы, дуба и рябины, а вот ветки вербы лучше избегать. Из цветов лучше выбрать ромашки и васильки.

Дом можно украсить также аиром, мятой, любыстком, папоротником и полынью, поскольку именно они могут защитить дом от злых сил и подарить здоровье и энергию для преодоления жизненных препятствий. А вот выбрасывать эти травы нельзя.

В этот день на стол принято подавать праздничные блюда. Если же хозяйка пекла пирог или хлеб, то его кусочек необходимо было припрятать и хранить до того момента, когда дочь будет выходить замуж.

Кроме того, считается, что в этот день можно гадать на судьбу. Девушки пускали на воду сплетенные веночки, считалось, что если они сойдутся, то нужно ждать сватов.