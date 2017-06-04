В Украине отмечают День Святой Троицы

Праздник Троицы отмечается на 50 день после Пасхи.
Свое первое название праздник получил в честь сошествия Святого Духа на апостолов, которое им обещал Иисус Христос перед своим вознесением на небеса.
Как повествует книга Деяния святых Апостолов, после вознесения Иисуса Христа наступил десятый день: это был пятидесятый день после Воскресения Христова. У евреев тогда был великий праздник Пятидесятницы в память Синайского законодательства. Все апостолы вместе с Божией Матерью, другими учениками Христовыми и прочими верующими находились в одном доме в Иерусалиме. Тогда им было явлено видимым образом Третье Лицо Святой Троицы: шумом с неба, ветром, огненными языками пламени.
В евангельской традиции схождение Святого Духа описывается как пламя, языки которого окружили каждого из апостолов, после чего они обрели "дар языков" - стали говорить на разных, не известных им раньше языках. Именно поэтому День Святой Троицы именуется также днем рождения Христианской Церкви.
В этот день верующие украшают жилище свежими побегами березы, любистком, аиром, мятой, чабрецом, полынью. Поэтому Троицу в народе называют "зеленым" праздником.
Также к Троице принято проводить обряды очищения - от уборки в доме до очищения от грешных мыслей.
Понедельник, наступивший после Праздника Святой Троицы, посвящен Третьей Ипостаси Пресвятой Троицы - Святому Духу, и называется Духов День.ZN.UA