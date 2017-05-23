Только 15% жителей оккупированных районов Донбасса знают о реальном положении дел в Украине – Геращенко

Для успешной реинтеграции оккупированных территорий нужно очистить их от российской пропаганды.

Жители оккупированных территорий не имеют альтернативных источников информации, кроме российской пропаганды Фото из соцсетей

Необходимым условием реинтеграции оккупированных территории Донбасса в состав Украины, наравне с прекращением огня и гуманитарной составляющей, является, считает первый вице-спикер Верховной Рады, представитель Украины в Трехсторонней контактной группе Ирина Геращенко.

"По моим данным из определенных источников, которым я доверяю, на оккупированных территориях лишь 15% граждан считают, что имеют достаточно знаний о настоящей ситуации в Украине. Другие говорят о недостатке информации", - подчеркнула она во время международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны".

Геращенко напомнила, что на временно оккупированных территориях Востока Украины не работают украинские СМИ, а "люди уже три года находятся в российской оккупации и в плену российской пропаганды".

"Поэтому надо всеми способами бороться за умы граждан на оккупированных территориях", - добавила Ирина Геращенко.

Политик напомнила, что российская пропаганда распространяется в 160 странах по меньшей мере на 40 языках мира. По мнению Геращенко, это серьезный вызов не только для Украины но и для стран-членов ЕС.

Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.