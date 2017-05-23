Только 15% жителей оккупированных районов Донбасса знают о реальном положении дел в Украине – Геращенко

Для успешной реинтеграции оккупированных территорий нужно очистить их от российской пропаганды.
"По моим данным из определенных источников, которым я доверяю, на оккупированных территориях лишь 15% граждан считают, что имеют достаточно знаний о настоящей ситуации в Украине. Другие говорят о недостатке информации", - подчеркнула она во время международной конференции "Реинтеграция Донбасса в условиях гибридной войны".
Геращенко напомнила, что на временно оккупированных территориях Востока Украины не работают украинские СМИ, а "люди уже три года находятся в российской оккупации и в плену российской пропаганды".
"Поэтому надо всеми способами бороться за умы граждан на оккупированных территориях", - добавила Ирина Геращенко.
Политик напомнила, что российская пропаганда распространяется в 160 странах по меньшей мере на 40 языках мира. По мнению Геращенко, это серьезный вызов не только для Украины но и для стран-членов ЕС.
Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.
Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.ZN.UA