Террористы ОРДЛО ждут прибытия из России высокоточных снарядов нового типа – ИС

Испытывать российские боеприпасы в украинском Донбассе будут специалисты Вооруженных сил Российской Федерации.

Российские военные испытают российские снаряды на украинской территории Сайт Минобороны Украины

Боевики террористической организации "ДНР" распространяют информацию о грядущих "войсковых испытаниях в боевой обстановке" новых, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

Российские снаряды планируется испытывать в зоне проведения антитеррористической операции. В качестве "кандидатов" на испытания называются новый артиллерийский корректируемый снаряд калибра 152 мм и управляемый минометный боеприпас с лазерной головкой самонаведения калибра 120 мм.

При этом артиллерийские подразделения для испытания и использования данных боеприпасов должные прибыть в Донбасс с территории России и будут укомплектованы исключительно специалистами ВС РФ.

Кроме того, сами боевики продолжают укреплять свои передовые рубежи и перебрасывать к ним оружие и технику. Так, ряд участков оккупанты скрытно укрепляют противотанковыми ракетными комплексами и противотанковыми орудиями типа МТ-12 "Рапира" калибра 100 мм. Также выставляются замаскированные минно-взрывные заграждения и развертываются ряда резервных формирований тактического уровня (а минимум в двух случаях – оперативно-тактического уровня). По данным координаторов группы, террористы активизировали все виды разведки и ведут пристрелку артиллерийских подразделений, вновь ожидая пропагандируемого в ОРДЛО "наступления ВСУ".

Боевики также скрытно перебрасывают севернее оккупированной Макеевки, в сторону Криничной, батарею зенитно-ракетных комплексов "Оса-АКМ". В колонне также фиксировалось движение БТР-80 и двух транспортно-заряжающих машин. Позже в том же направлении переброшено два автокунга, два МТ-ЛБ и армейский грузовик "Урал" со снаряжением.

"В контексте усиления борьбы с БПЛА украинских войск, очевидно, командование российско-террористических войск пытается усилить защиту от воздушной разведки на Горловском участке, либо пытается скрыть от разведки ВСУ готовящиеся перемещения своих сил и средств в районе Светлодарской дуги", - отмечает Тымчук.

Через Хрустальное, на северное направление Перевальск – Алчевск, террористы перебросили две колонны техники. В составе одной из них двигались четыре "Камаза", один грузовик-"длинномер", микроавтобус и два БТР-80. При этом все грузовики были тщательно затентованы, а на БТРах оккупантов размещался личный состав в лице военнослужащих ВС РФ, одетых в форму местных боевиков. В составе второй колонны двигались два армейских грузовика "Урал", до десятка джипов и микроавтобусов и "Газ-66".

"Все – с вооруженными российскими наемниками", - подчеркнул координатор группы.

Напомним, ранее сообщалось о том, что российские военные на оккупированных территориях Донбасса перебрасывают личный состав и технику в дневное время суток. А Россия продолжает поставлять на восток Украины оружие и технику.

Ранее в отчете Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) сообщалось о том, что боевики на востоке Украины получили от России танки и другую бронетехнику, а также противотанковое вооружение и зенитные ракеты.