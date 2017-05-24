Террористы обстреляли Авдеевку из "Градов", ствольной артиллерии и минометов

В результате вражеских обстрелов ранен один украинский военный.

Донецкое направление вновь оказалось под прицелом крупнокалиберного оружия оккупантов Пресс-центр АТО/Facebook

Российско-террористические войска в течение минувших суток, 23 мая, 53 раза обстреляли позиции украинских военных вдоль всей линии разграничения в Донбассе. Несмотря на достигнутые Трехсторонней контактной группой договоренности о прекращении огня с 1 апреля, провокационные обстрелы боевиками позиций сил АТО не прекращаются, ситуация остается сложной. На некоторых участках террористы применяют артиллерийское вооружение.

На приморском направлении боевики 29 раз обстреляли позиции сил АТО. Вечером оккупанты дважды обстреляли защитников Широкино, выпустив по ним более двух десятков мин калибра 120 мм. С наступлением темноты вражеские обстрелы невысокой интенсивности с применением гранатометов и стрелкового оружия зафиксированы вблизи Талаковки, Гнутово, Новотроицкого и Водяного. С западных окраин временно оккупированного Донецка террористы из минометов калибра 82 мм стреляли по оборонительным укреплениям бойцов ВСУ на подступах к Марьинке и Красногоровке.

На донецком направлении оккупанты 21 раз нарушали режим "тишины". При этом почти половина нарушений велась с применением запрещенного Минскими договоренностями артиллерийского вооружения. В частности, под вечер боевики накрыли опорные пункты украинских военных в южном пригороде Авдеевки огнем из РСЗО "Град" и минометов калибра 120 мм, несколько реактивных снарядов попали в жилые кварталы города, приведя к разрушениям и ранению местных жителей. Позже на этом же участке террористы применили ствольную артиллерию калибра 152 мм. Около полуночи они из минометов калибра 120 мм обстреляли укрепления сил АТО возле Песков.

На луганском направлении боевики 11 раз открывали огонь по позициям украинских военных. После 18:00 часов и до полуночи террористы били по бойцам ВСУ вблизи Новоалександровки и Новозвановки из крупнокалиберных пулеметов. Из гранатометов и стрелкового оружия оккупанты обстреливали украинских защитников вблизи Крымского и Валуйского.

Напомним, накануне боевики 20 раз обстреляли позиции бойцов Вооруженных сил Украины. Наибольшее количество вооруженных провокаций противник совершил на приморском направлении.

12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".