Террористы обстреливают города снарядами 152-мм

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Ночью боевики обстреляли Волноваху.

Боевики обстреливают города и позиции сил АТО снарядами 152-мм vk/club_donbasskih

Украинская сторона Совместного центра по координации и контролю (СЦКК) констатирует, что боевикив Донбассе в течение суток активно осуществляли обстрелы позиций ВСУ, населенных пунктов вдоль всей линии разграничения.

"В ночь на субботу, около 01.35, боевики совершили обстрел в направлении населенного пункта Волноваха с применением 15 снарядов артиллерии калибром 152 миллиметра, что является грубым нарушением Минских договоренностей по применению запрещенного вооружения. К счастью погибших и раненых среди мирного населения нет", - сообщила пресс-служба СЦКК.

По их информации, в пятницу боевики ОРДЛО осуществили обстрелы в направлении населенных пунктов Марьинка и Красногоровка с применением 82-миллиметрового миномета. В результате обстрела разрушен один дом по улице Героев Чернобыля, 206, а также одна мина разорвались во дворе у дома по улице Солнечная, 8. По предварительной информации жертв среди мирного населения нет.

Кроме того, в пятницу около 11.30 противник из стрелкового оружия обстрелял населенный пункт Чермалык. Ранения получила гражданка Украины. Она с диагнозом "огнестрельное ранение левой голени" была направлена в больницу.

"Такие преступные действия незаконных вооруженных формирований ОРДЛО свидетельствуют о грубых нарушениях Минских договоренностей и о целенаправленных действиях по дальнейшему обострению конфликта и нежелание соблюдать режим прекращения огня", - подчеркнуто в сообщении.

Напомним, 12 апреля Трехсторонняя контактная группа во время встречи в Минске подтвердила приверженность достигнутым 29 марта соглашениям. Однако террористы в Донбассе ни единого дня не соблюдали режим "тишины".