Террористы нанесли артиллерийский удар по оккупированному поселку на Луганщине ради пропагандистского сюжета РосСМИ

Боевики российско-террористических формирований вели огонь по Новотошковскому из оккупированной Сентяновки.

Боевики накрыли артиллерийским огнем оккупированную Сентяновку vk.com/strelkov_info

Боевики российско-террористических формирований ОРЛО в среду, 7 июня, накрыли артиллерийским огнем поселок городского типа Сентяновка (бывший Фрунзе) в оккупированной части, чтобы российские пропагандисты сняли очередной телесюжет.

"Появилась фальшивая история о том, как группа так называемых "журналистов" попала под артиллерийский огонь у оккупированного поселка Фрунзе. Конечно, вражеские пропагандисты забыли уточнить, что артиллерийский огонь вели сами боевики. А устроили это действо они для российских "пиарщиков" с целью создания нужной телевизионной картинки и изготовление фальшивых телевизионных "новостей", – сообщили в пресс-центре штаба АТО.

В штабе также указали на умышленное разрушение террористами жилых зданий с целью обвинить украинских военнослужащих в нарушении Минских договоренностей.

Около 6:00 в среду по направлению из оккупированной Сентяновки террористы били по Новотошковскому из 152-мм и 122-мм артиллерии, управляемых ракетных комплексов, гранатометов СПГ-7 и АГС-17. В результате обстрелов были повреждены дома местных жителей. Местная администрация рассматривает вопрос эвакуации детей в безопасное место.

Напомним, 7 июня обстановка в зоне АТО обострилась. На луганском направлении боевики российско-террористических формирований активно применяли крупнокалиберную артиллерию против бойцов Вооруженных сил Украины. Во время ожесточенных боев погибли два украинских военнослужащих, 11 бойцов получили ранения.