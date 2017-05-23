Суд отказал в изменении подсудности уголовного производства против Януковича

Высший специализированный суд не нашел оснований для ее изменения.

Дело Януковича признали подсудным ТАСС

Высший специализированный суд Украины отказался удовлетворять ходатайство адвокатов беглого экс-президента Виктора Януковича относительно изменения подсудности уголовного производства в отношении него, сообщила пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины Лариса Сарган.

Она также напомнила о том, что ранее защитники Януковича обратились в ВВСУ с заявлением о якобы вмешательстве Генерального прокурора в судебную автоматизированную систему распределения судей.

Напомним, во время судебного заседания 28 ноября по делу "беркутовцев", подозреваемых в убийствах участников Революции достоинства, Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко объявил Януковичу подозрение в государственной измене.

Находясь в России, Янукович с 28 ноября 2016 года является подозреваемым в уголовном производстве по ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенные с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины) и ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.