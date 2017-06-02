Суд арестовал одного из подозреваемых в похищении бизнесмена

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"Люди, которые голосуют за неудачников, воров, предателей и мошенников, не являются их жертвами. Они соучастники..." Джордж Оруэлл

Сам подозреваемый, называющий себя предпринимателем, свою причастность к преступлению отрицает.

Суд избрал меру пресечения для одного из подозреваемых в похищении бизнесмена

Печерский районный суд Киева взял под арест Владимира Бову – одного из подозреваемых в деле о попытке, бывшего гражданина РФ.

Как сообщает "Украинская правда", в ходе заседания судья назвал фамилию одного из фигурантов дела – некоего Крупчака.

При этом, прокуроры отказались сообщить журналистам имя бизнесмена, который едва не стал жертвой похищения. Говорить о личности жертвы похищения отказались также адвокаты подозреваемого Владимира Бова. Помимо него, подозреваемыми в деле проходят три человека.

Отмечается, что суд арестовал Владимира Бову до 31 июля, с альтернативой в виде внесения залога в 134 тысячи гривень. Кроме того, суд назначил Бове ряд обязательств, в частности – сдать паспорта для пересечения границы и воздерживаться от общения с подозреваемыми (в том числе – с лицом по фамии Крупчак).

Сам Бова, называющий себя предпринимателем, свою причастность к преступлению отрицает. В ходе заседания он заявил, что не понимает, в чем его обвиняют.

Следующим вопросом суд начал рассматривать избрание меры пресечения начальнику Обуховского райотдела полиции Денису Ярославскому. Он также отрицает свою вину, и утверждает, что его пытаются подставить.

Ранее сообщалось, что сотрудники Прокуратуры Киевской области и Службы безопасности Украины задержали группу лиц, которые пытались похитить и переправить на территорию России бывшего гражданина РФ.

Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что преступники за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бізнесом.