Суд арестовал одного из подозреваемых в похищении бизнесмена

Сам подозреваемый, называющий себя предпринимателем, свою причастность к преступлению отрицает.
Как сообщает "Украинская правда", в ходе заседания судья назвал фамилию одного из фигурантов дела – некоего Крупчака.
При этом, прокуроры отказались сообщить журналистам имя бизнесмена, который едва не стал жертвой похищения. Говорить о личности жертвы похищения отказались также адвокаты подозреваемого Владимира Бова. Помимо него, подозреваемыми в деле проходят три человека.
Отмечается, что суд арестовал Владимира Бову до 31 июля, с альтернативой в виде внесения залога в 134 тысячи гривень. Кроме того, суд назначил Бове ряд обязательств, в частности – сдать паспорта для пересечения границы и воздерживаться от общения с подозреваемыми (в том числе – с лицом по фамии Крупчак).
Сам Бова, называющий себя предпринимателем, свою причастность к преступлению отрицает. В ходе заседания он заявил, что не понимает, в чем его обвиняют.
Следующим вопросом суд начал рассматривать избрание меры пресечения начальнику Обуховского райотдела полиции Денису Ярославскому. Он также отрицает свою вину, и утверждает, что его пытаются подставить.
Ранее сообщалось, что сотрудники Прокуратуры Киевской области и Службы безопасности Украины задержали группу лиц, которые пытались похитить и переправить на территорию России бывшего гражданина РФ.
Генпрокурор Юрий Луценко сообщил, что преступники за денежное вознаграждение в размере 17 млн долларов США, пытались организовать похищение и переправку на территорию России бывшего гражданина РФ, который из-за преследования российскими властями переехал в Украину и занимается здесь производственным бізнесом.Украинская правда