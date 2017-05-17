Студенты-журналисты "ДНР" стажируются на российском телевидении – ИС

Российские пропагандисты обучают коллаборационистов "практическим навыкам работы на телевидении".
По данным координатора, представители СМИ террористов стажируются на телеканале "360° Подмосковье" с 14 мая этого года. Их обучение проводится под эгидой "освоения практических навыков работы на телевидении".
Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.
Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.ZN.UA