Студенты-журналисты "ДНР" стажируются на российском телевидении – ИС

Российские пропагандисты обучают коллаборационистов "практическим навыкам работы на телевидении".

Будущие "журналисты ДНР" перенимают пропагандистский опыт российских коллег Flickr/fotografocualquiera

Журналисты "республиканских телеканалов" террористической организации "ДНР", а также студенты "Донецкого национального университета ДНР", обучающиеся по специальности "журналистика",, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным координатора, представители СМИ террористов стажируются на телеканале "360° Подмосковье" с 14 мая этого года. Их обучение проводится под эгидой "освоения практических навыков работы на телевидении".

Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.