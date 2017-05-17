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Студенты-журналисты "ДНР" стажируются на российском телевидении – ИС

17 мая в 09:20

Российские пропагандисты обучают коллаборационистов "практическим навыкам работы на телевидении".

Телевидение ТВ пропаганда
Будущие "журналисты ДНР" перенимают пропагандистский опыт российских коллег
Flickr/fotografocualquiera
Журналисты "республиканских телеканалов" террористической организации "ДНР", а также студенты "Донецкого национального университета ДНР", обучающиеся по специальности "журналистика", проходят стажировку на одном из московских телеканалов, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

По данным координатора, представители СМИ террористов стажируются на телеканале "360° Подмосковье" с 14 мая этого года. Их обучение проводится под эгидой  "освоения практических навыков работы на телевидении".

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Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го  АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов  "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей. 

По материалам: ZN.UA
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Тэги ДНР Россия журналист студенты телевидение
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