Студенты вуза-переселенца отметили День вышиванки флэшмобом

В ДонНТУ призывают поддержать праздник украинской вышиванки и 18 мая надеть национальную одежду на работу или учебу.

Студенты и преподаватели Донецкого национального технического университета, эвакуированного в Покровск, выложили в соцсети свои фотографии в вышиванках, сообщает ИА "Вчасно".

"День вышиванки - международный праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения этнической украинской одежды, — отмечают организаторы. — Вот и мы, Донецкий национальный технический университет, решили приобщиться к празднику, организовав фотоконкурс "Вышиванка — это твой генетический код".

Автор фото, который наберет наибольшее число лайков в сети, получит от администрации вуза футболку с символикой ДонНТУ. Участие в акции уже приняли студенты и многие сотрудники университета. В ДонНТУ призывают поддержать праздник украинской вышиванки и 18 мая надеть национальную одежду на работу или учебу.

Как ранее сообщалось, в Канаде пройдет парад вышиванок. Кроме национальной одежды представители диаспоры продемонстрируют поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.