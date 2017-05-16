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Студенты вуза-переселенца отметили День вышиванки флэшмобом

16 мая в 11:39

В ДонНТУ призывают поддержать праздник украинской вышиванки и 18 мая надеть национальную одежду на работу или учебу.

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Фото vchasnoua.com

Студенты и преподаватели Донецкого национального технического университета, эвакуированного в Покровск, выложили в соцсети свои фотографии в вышиванках, сообщает ИА "Вчасно".

"День вышиванки - международный праздник, который призван сохранить народные традиции создания и ношения этнической украинской одежды, — отмечают организаторы. — Вот и мы, Донецкий национальный технический университет, решили приобщиться к празднику, организовав фотоконкурс "Вышиванка — это твой генетический код".

Автор фото, который наберет наибольшее число лайков в сети, получит от администрации вуза футболку с символикой ДонНТУ. Участие в акции уже приняли студенты и многие сотрудники университета. В ДонНТУ призывают поддержать праздник украинской вышиванки и 18 мая надеть национальную одежду на работу или учебу.

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Как ранее сообщалось, в Канаде пройдет парад вышиванок. Кроме национальной одежды представители диаспоры продемонстрируют поддержку Украине в борьбе против российской агрессии.

 

По материалам: vchasnoua.com
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Тэги нация университет одежда Украина студенты Донецк традиции вышиванка
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