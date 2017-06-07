Стало известно имя чиновницы-взяточницы из ФГВФЛ – Схемы

Чиновница требовала деньги у руководителей банков.

Взяточница требовала 5 миллионов долларов Задержанная СБУ на взятке в 5 млн долларов оказалась уполномоченная Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на ликвидацию банка "Форум" Юлия Приходько, сообщают журналисты программы Схемы на своей странице в Facebook.

"По нашей информации, речь идет о Приходько Юлии Викторовне, со вчерашнего дня назначенной уполномоченным лицом на ликвидацию банка "Форум". А до этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно – "Мелиор банка", "ИнтерКредитбанка", "АКТАБАНК" и банка "Аксиома", – говорится в сообщении.