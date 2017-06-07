Стало известно имя чиновницы-взяточницы из ФГВФЛ – Схемы

Чиновница требовала деньги у руководителей банков.
Взяточница требовала 5 миллионов долларов
Задержанная СБУ на взятке в 5 млн долларов оказалась уполномоченная Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) на ликвидацию банка "Форум" Юлия Приходько, сообщают журналисты программы Схемы на своей странице в Facebook.
"По нашей информации, речь идет о Приходько Юлии Викторовне, со вчерашнего дня назначенной уполномоченным лицом на ликвидацию банка "Форум". А до этого она была ликвидатором четырех днепровских банков одновременно – "Мелиор банка", "ИнтерКредитбанка", "АКТАБАНК" и банка "Аксиома", – говорится в сообщении.
По материалам:
ZN.UA
Одну из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц
(ФГВФЛ) задержали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ при получении взятки в размере 5 млн долларов, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.
По словам Луценко, чиновница разработала преступную схему, по которой хотела получить от руководителей банков с временной администрацией 5 млн долларов.
"5 млн долларов - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", - написал генпрокурор.