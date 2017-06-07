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Чиновницу ФГВФЛ задержали при получении взятки в 5 млн долларов

7 июня в 17:54

Сотрудница Фонда гарантирования вкладов физических лиц разработала преступную схему. 

доллары dollar
Чиновница брала взятки от руководителей банков с временной администрацией.
Андрей Товстыженко, ZN.UA
Одну из уполномоченных лиц Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) задержали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ при получении взятки в размере 5 млн долларов, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, чиновница разработала преступную схему, по которой хотела получить от руководителей банков с временной администрацией 5 млн долларов.

"5 млн долларов - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", ­- написал генпрокурор.

Согласно Уголовному кодексу Украины получение неправомерной выгоды должностными лицами, в особо крупном размере, соединенного с вымогательством неправомерной выгоды предусматривает до 12 лет лишения свободы. 

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Ранее сообщалось, что Украина поднялась на первое место в рейтинге коррупции Ernst&Young.

По материалам: ZN.UA
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Тэги Луценко банки ФГВФЛ взятка
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