Чиновницу ФГВФЛ задержали при получении взятки в 5 млн долларов

Сотрудница Фонда гарантирования вкладов физических лиц разработала преступную схему.
По словам Луценко, чиновница разработала преступную схему, по которой хотела получить от руководителей банков с временной администрацией 5 млн долларов.
"5 млн долларов - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", - написал генпрокурор.
Согласно Уголовному кодексу Украины получение неправомерной выгоды должностными лицами, в особо крупном размере, соединенного с вымогательством неправомерной выгоды предусматривает до 12 лет лишения свободы.
Ранее сообщалось, что Украина поднялась на первое место в рейтинге коррупции Ernst&Young.ZN.UA