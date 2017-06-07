Чиновницу ФГВФЛ задержали при получении взятки в 5 млн долларов

Сотрудница Фонда гарантирования вкладов физических лиц разработала преступную схему.

Чиновница брала взятки от руководителей банков с временной администрацией. Андрей Товстыженко, ZN.UA

Одну из уполномоченных лиц(ФГВФЛ) задержали сотрудники Генпрокуратуры и СБУ при получении взятки в размере 5 млн долларов, сообщил на своей странице в Facebook генпрокурор Юрий Луценко.

По словам Луценко, чиновница разработала преступную схему, по которой хотела получить от руководителей банков с временной администрацией 5 млн долларов.

"5 млн долларов - цена невмешательства ликвидаторов и других лиц Фонда в порядок погашения банковскими учреждениями обязательств перед кредиторами и реализацию высоколиквидных активов по заниженным ценам", ­- написал генпрокурор.

Согласно Уголовному кодексу Украины получение неправомерной выгоды должностными лицами, в особо крупном размере, соединенного с вымогательством неправомерной выгоды предусматривает до 12 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что Украина поднялась на первое место в рейтинге коррупции Ernst&Young.