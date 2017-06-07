Фонд гарантирования выставил на продажу ТРЦ "Республика" Фирташа

Аукцион по продаже прав требования по кредитам банка "Надра" назначен на 7 июля.

Стартовая цена ТРЦ "Республика" 2,5 млрд грн Андрей Товстыженко, ZN.UA Фонд гарантирования вкладов физических лиц выставляет на продажу права требования по кредитам банка "Надра", общая задолженность по которым превысила 2,72 млрд грн, сообщается на официальном сайте Фонда.



"Одним лотом на торги выставляются права требования по двум кредитам, которые находятся на балансе банка "Надра". Компании-заемщики ведут хозяйственную деятельность в сферах "строительство" и "предоставление в аренду и эксплуатация собственного или арендованного недвижимого имущества", - отмечает фонд.



В обеспечение по договорам переданы имущественные права на объект незавершенного строительства, а именно - многофункциональный торгово-развлекательный комплекс с паркингом. Запланировано размещение 450 магазинов, зоны развлечений площадью 22 тыс. кв. м и паркинга на 4 тыс. автомобилей, что делает этот проект самым большим ТРЦ в столице.



Кроме того, в залоге банка - ипотека трех земельных участков, общей площадью 15,72 га, и имущественные права по предварительным договорам аренды торговых площадей в ТРЦ.



Аукцион состоится 7 июля в системе ProZorro.Продажи. Стартовая цена реализации - 2,5 млрд грн.

Сообщалось, что общая балансовая стоимость активов "КБ "Надра" включенных в ликвидационную массу составляла 47,4 млрд грн. При этом рыночная стоимость активов определена независимыми оценщиком на уровне 7,9 млрд грн, что составляет 17% балансовой стоимости активов.

Напомним, что в июне 2015 года НБУ отозвал банковскую лицензию и ликвидировал "КБ "Надра". Почти 90% финучреждения принадлежит "Центрогаз Холдинг GMBH", связанного с бизнесменом Дмитрием Фирташем.

Сообщалось также, что Арсен Аваков готов задержать Дмитрия Фирташа сразу после его возвращения в Украину по делу банка "Надра".