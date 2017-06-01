Спикер парламента подписал отмену "закона Савченко" и направил на подпись президенту

Норма "закона Савченко", согласно которой день в СИЗО засчитывался за два в колонии действовала с декабря 2015 года.

Парубий не против, чтобы "правоохранители" держали людей в СИЗО годами Василий Артюшенко, ZN.UA

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий подписал изменения в Уголовный кодекс Украины о порядке зачисления срока предварительного заключения (законопроект №5534).

На сайте парламента сообщается, что спикер подписал закон и направил его на подпись президенту.

Напомним, что 18 мая Верховная Рада внесла изменения в Уголовный кодекс Украины, отменив "закон Савченко". Согласно новой норме, "предварительное заключение засчитывается судом в срок наказания при осуждении к лишению свободы день за день".

В ноябре 2015 года Верховная Рада внесла изменения Уголовный кодекс, согласно которым один день предварительного заключения засчитывается за два дня в колонии (так называемый "закон Савченко").