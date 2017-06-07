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Сотрудники ВАСУ ошибочно сообщили о пожаре в здании суда

7 июня в 15:25

Ошибка произошла из-за новой систему оповещения о чрезвычайных ситуациях в здании.

ВАСУ
Сотрудники ВАСУ сообщили о пожаре по ошибке
ukranews.com
Сообщение о пожаре в здании Высшего админсуда Украины на сайте инстанции появилось по ошибки в связи с недавним введением новой системы оповещения о чрезвычайных ситуациях в здании, объяснила представитель пресс-службы ВАСУ Галина Гаевская, передает "Украинская правда".

"Сообщение о заминировании поступило на 102 Нам позвонили из этой службы и сказали, что" вас заминировали, проводите эвакуацию ". Наши службы включили автоматическую систему (оповещение - ред.). Система оповещения новая, поэтому работники допустили ошибку и сообщили бы о пожаре ", - рассказала она.

Вместе с  тем, спасатели ГСЧС так и не нашли взрывного устройства в здании суда. По словам начальника пресс-службы управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Киеве Светланы Водолаги, в 13:30 проверка помещений была завершена.

"Вызов оказался ложным", - отметила Водолага.

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Ранее на сайте инстанции появилась информация о пожаре в Высшем админсуде.

"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей", - говорилось в сообщении.

Позже выяснилось, что пожара в ВАСУ не было, работу прекратили из-за сообщения о минировании.

По материалам: Украинская правда
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