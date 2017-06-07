Пожара в ВАСУ не было, работу прекратили из-за сообщения о минировании

Информацию о пожаре с сайта Высшего админсуда удалили и заменили ее на другую.
По их словам, на место выехали специалисты-пиротехники.
Позднее информацию о пожаре с сайта суда удалили и заменили ее на другую - о прекращении работы из-за сообщения о минировании.
"Высший административный суд Украины прекращает работу до 14.30 из-за сообщения о заминировании административного здания", - говорится в новом сообщении.
Ранее на сайте инстанции появилась информация о пожаре в Высшем админсуде.
"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей", - говорилось в предыдущем сообщении.
Украинская правда