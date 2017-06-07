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Пожара в ВАСУ не было, работу прекратили из-за сообщения о минировании

7 июня в 14:45

Информацию о пожаре с сайта Высшего админсуда удалили и заменили ее на другую.

ВАСУ Высший админсуд
В ГСЧС позвонил аноним и сообщил о минировании ВАСУ
Андрей Товстыженко, ZN.UA
ГСЧС не получала сообщения о пожаре в здании Высшего админсуда Украины в Печерском районе Киева. Однако около 12 утра к ним поступило сообщение от анонима о минировании по этому адресу, сообщает "Украинская правда".

По их словам, на место выехали специалисты-пиротехники.

Позднее информацию о пожаре с сайта суда удалили и заменили ее на другую - о прекращении работы из-за сообщения о минировании.

"Высший административный суд Украины прекращает работу до 14.30 из-за сообщения о заминировании административного здания", - говорится в новом сообщении.

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Ранее на сайте инстанции появилась информация о пожаре в Высшем админсуде.

"Высший административный суд Украины временно прекращает работу из-за пожара. Происходит эвакуация работников суда и посетителей", - говорилось в предыдущем сообщении.

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Изначальное сообщение на сайте ВАСУ
Украинская правда

По материалам: Украинская правда
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