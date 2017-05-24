Сотрудница суда "сливала" олигархам данные о планируемых обысках - Сытник

Работница была задержана при передаче распечатанного из закрытого Реестра судебных решений постановления

Василий Артюшенко, ZN.UA

Директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник сообщил о задержании сотрудницы суда, "сливавшей" информацию о планируемых обысках, сообщает " УНИАН ".

"Задержали работника суда, за деньги "сливавшего" информацию о санкциях на обыск, которые мы получали в судах", - сказал он во время парламентских слушаний на тему: "Состояние реализации принципов антикоррупционной политики в Украине".

Директор НАБУ объяснил, что "это дело касается одного из крупных земельных олигархов... сегодня была задержана эта работница при передаче распечатанного из закрытого Реестра судебных решений постановления об обысках в подконтрольных ему предприятиях".

Сытник подчеркнул, что информация о значительной части обысков "сливается". "Иногда мы приходим, а там нас уже ждут", - сказал он.

Ранее Сытник заявлял о том, что дела большой коррупции могут рассматриваться 10 лет без создания Антикоррупционного суда.

Законопроект об антикоррупционных судах был зарегистрирован в Верховной Раде 1 февраля. В законопроекте предлагается создать Высший антикоррупционный суд, которому будут подследственны все дела Антикоррупционного бюро и Антикоррупционной прокуратуры. 70 судей этого суда должны давать разрешения на прослушивание, арест и отстранение от работы коррупционеров, а также выносить им приговоры. Еще из 30 судей предлагается создать специальную палату в Верховном суде - как апелляционную инстанцию.

Председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк назвал антикоррупционный суд, который планируют создать в Украине, лишним звеном в судебной системе. "Судебная система должна быть максимально прозрачной и понятной... По нашему мнению, это лишнее", - сказал Романюк.