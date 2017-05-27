Служебное авто ГПУ протаранило припаркованные автомобили, водитель скрылся

Вследствие аварии никто не пострадал.
"27.05.2017 г. в районе улицы С.Ковалевской (Голосеевский район) водитель Генеральной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри", не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями", - говорится в сообщении.
В результате столкновения "Тойота Кэмри", как и припаркованные автомобили, получила механические повреждения передней части и двух колес, что сделало невозможным дальнейшую эксплуатацию.
"После столкновения водитель покинул автомобиль", - добавили в прокуратуре Киева.
При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля и изъяли пропуск в здание Генпрокуратуры, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства. Автомобиль доставлен на штраф-площадку.
Вследствие аварии никто не пострадал, указали в прокуратуре.
Органы Национальной полиции решают вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.
Ранее сообщалось, что в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полиции, в результате которое пострадало две девушки.Интерфакс-Украина