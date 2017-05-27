Служебное авто ГПУ протаранило припаркованные автомобили, водитель скрылся

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Вследствие аварии никто не пострадал.

Сотрудник ГПУ совершил ДТП ТАСС

Водитель Генеральной прокуратуры Украины на служебном автомобиле совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями в Голосеевском районе Киева и скрылся, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"27.05.2017 г. в районе улицы С.Ковалевской (Голосеевский район) водитель Генеральной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри", не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями", - говорится в сообщении.

В результате столкновения "Тойота Кэмри", как и припаркованные автомобили, получила механические повреждения передней части и двух колес, что сделало невозможным дальнейшую эксплуатацию.

"После столкновения водитель покинул автомобиль", - добавили в прокуратуре Киева.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля и изъяли пропуск в здание Генпрокуратуры, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства. Автомобиль доставлен на штраф-площадку.

Вследствие аварии никто не пострадал, указали в прокуратуре.

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