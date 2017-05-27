Топ Новости
<
>

Служебное авто ГПУ протаранило припаркованные автомобили, водитель скрылся

27 мая в 14:28

Вследствие аварии никто не пострадал.

ДТП
Сотрудник ГПУ совершил ДТП
ТАСС
Водитель Генеральной прокуратуры Украины на служебном автомобиле совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями в Голосеевском районе Киева и скрылся, пострадавших нет, сообщили в пресс-службе прокуратуры города.

"27.05.2017 г. в районе улицы С.Ковалевской (Голосеевский район) водитель Генеральной прокуратуры Украины, управляя служебным автомобилем "Тойота Кэмри", не справился с управлением и совершил столкновение с припаркованными на обочине автомобилями", - говорится в сообщении.

В результате столкновения "Тойота Кэмри", как и припаркованные автомобили, получила механические повреждения передней части и двух колес, что сделало невозможным дальнейшую эксплуатацию.

"После столкновения водитель покинул автомобиль", - добавили в прокуратуре Киева.

При осмотре места происшествия сотрудники полиции обнаружили в салоне автомобиля и изъяли пропуск в здание Генпрокуратуры, удостоверение водителя, свидетельство о регистрации транспортного средства. Автомобиль доставлен на штраф-площадку.

Вследствие аварии никто не пострадал, указали в прокуратуре.

Органы Национальной полиции решают вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.

Читайте также: В НАБУ расследуют участие своего сотрудника в ДТП

Ранее сообщалось, что в Одессе произошло ДТП с участием автомобиля полиции, в результате которое пострадало две девушки.

По материалам: Интерфакс-Украина
Читайте также
Тэги прокуратура столкновения водитель полиция Киев
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Нет комментариев
Реклама
USD 26.28
EUR 29.47
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...