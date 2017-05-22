Шувалов назвал запрет въезда для него в Украину "абсурдным"

Российский политтехнолог считает себя жертвой "межвидовой борьбы" политиков.

Шувалов считает, что стал жертвой "межвидовой борьбы" политиков. Детектор Медиа

Российский политтехнолог Игорь Шувалов, который был фактическим руководителем информационной службы телеканала "Интер", назвал абсурднымна 5 лет, сообщает "Украинская правда".

"Нынешняя возня вокруг меня связана с межвидовой борьбой украинских политиков, с которыми я хорошо знаком и с которыми в разное время сотрудничал. Украина моя вторая родина, я ее люблю и всегда желал и желаю ей добра и мира, поэтому нынешний запрет абсурден", - сказал Шувалов.

"Своим недоброжелателям сообщаю: мы живем во времени и в мире, в котором нет границ, нет места нетерпимости к другой точки зрения и запретам медиа и свободы слова", - добавил он.

Напомним, что в марте 2014 года Служба безопасности Украины уже выдворяла из страны гражданина России Игоря Шувалова.

По данным Антона Геращенко, решение было отменено "под давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко" и "Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически управляя информационным блоком "Интера".