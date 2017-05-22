Фактического шефа информационной службы "Интера" Шувалова выдворили из Украины

Шувалова уже выдворяли из Украины в марте 2014 года, но он вернулся и три года фактически управлял информационным блоком "Интера".

Русского пропагандиста Шувалова выдворили из Украины polittech.org

Замдиректора по развитию компании "Национальные информационные системы", производящей новостные программы для канала "Интер", гражданин РФ Игорь Шувалов выдворен за пределы Украины, сообщил советник министра внутренних дел, народный депутат " Антон Геращенко.

"Сегодня российский пропагандист, фактический руководитель информационной службы телеканала "Интер", шеф известной провокаторша Марии Столяровой - Игорь Шувалов был выдворен украинскими пограничниками за пределы Украины с запретом въезда сроком на 5 лет", написал он на своей странице в Facebook.

Напомним, что в марте 2014 года Служба безопасности Украины уже выдворяла из страны гражданина России Игоря Шувалова.

По данным Антона Геращенко, решение было отменено "под давлением совладельцев телеканала "Интер" на тогдашнего председателя СБУ Валентина Наливайченко" и "Шувалов еще три года продолжал выполнять задачи российской пропаганды, фактически управляя информационным блоком "Интера".