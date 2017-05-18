СБУ скрывает информацию об изъятии ее сотрудниками видеоматериалов по делу Шеремета

В спецслужбе отметили, что следствие по делу ведет Нацполиция, а СБУ в этот процесс не вовлечена.

В СБУ не стали объяснять, зачем были изъяты видеозаписи с камер наблюдения в деле Шеремета Андрей Товстыженко, ZN.UA

Служба безопасности Украины скрывает информацию об изъятии ее сотрудниками видео с камер наблюдения рядом с местом убийства Павла Шеремета. Это следует из ответа СБУ на запрос

В запросе редакция интересовалась, на каких основаниях сотрудники СБУ изъяли серверы с информацией с камер видеонаблюдения в одном из магазинов, расположенных рядом с местом убийства Шеремета. Другие вопросы касались содержания информации, а также причин исчезновения этой информации, после того, как СБУ вернула серверы хозяевам. В ответ, в СБУ лишь отметили, что следствие по делу ведет Нацполиция, а СБУ в этот процесс не вовлечена.

В ответе также указано, что СБУ отправляет к нему выписку из приказа об увольнении Игоря Устименко, который является фигурантом журналистского расследования дела об убийстве Шеремета, однако этот документ в редакцию не поступил.

Напомним, 15 мая полиция допросила экс-сотрудника СБУ Игоря Устименко в рамках расследования убийства журналиста Павла Шеремета. Авторам документального фильма "Убийство Павла" удалось выяснить, что Устименко приезжал к дому Шеремета в ночь накануне убийства и провел там больше часа. Официальное следствие этой информацией не располагало.

Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года в результате подрыва автомобиля. Взрыв произошел в 7:45 утра, когда журналист выехал из дома и проехал несколько десятков метров, на углу улиц Богдана Хмельницкого и Ивана Франко в Киеве.

В феврале министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что следствие установило людей, которые могли быть причастны к убийству Шеремета, а также возможных свидетелей преступления. В то же время, начальник Главного следственного управления Александр Вакуленко сообщил, что сообщение о подозрении пока никому не вручено.