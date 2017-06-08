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Ryanair отменил обязательную визовую проверку для украинцев

8 июня в 00:19

Отмена не связана с безвизом. 

Ryanair
Ryanair упростил перелет украинским пассажирам
Ryanair
Лоу-кост авиаперевозчик Ryanair отменил обязательное требование для граждан Украины по прохождению визовой проверки во время совершения рейсов в пределах Шенгенской зоны, сообщили avianews.com в пресс-службе компании. 
 
Визовая проверка убрана для всех граждан государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, путешествующих в пределах Шенгенской зоны. 
 
По данным компании, эти изменения планировались заранее и никак не связаны с введением безвизового режима для поездок в ЕС для граждан Украины.
 
Ранее граждане государств, не входящих в Европейскую экономическую зону, не могли пользоваться мобильными посадочными талонами Ryanair и обязаны были проходить визовую проверку с распечатанными посадочными талонами даже на рейсах в пределах Шенгенской зоны. 
 
 
Крупнейший лоукостер Ryanair объявил об открытии авиамаршрута "Львов-Берлин" с сентября, вместо анонсированного ранее старта в декабре. Такое решение обусловлено большим спросом со стороны украинских туристов.
 
По материалам: Avianews
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