Руководство НАТО и США не сформулировало цели оказания военной помощи Украине – Бутусов

Военная помощь Украине планируется в странах Запада на основе противоречивых политических решений, что доводит ситуацию до абсурда.
По его словам, западная дипломатия настаивает на необходимости прекратить конфликт в Донбассе и снизить эскалацию боевых действий, однако политики стран Запада не объяснили своим военным, как именно можно добиться выполнения этих целей.
"Обозначена пунктиром политическая доктрина — но доктрина военная отсутствует вообще. А вместе с тем война подчинена своей логике, и желание прекратить войну отнюдь не предполагает прекращение боевых действий. И даже наоборот — именно техническое превосходство российских войск в ряде видов вооружений дает возможность Кремлю срывать минский процесс и блокировать выполнение договоренностей", - говорится в статье.
"Руководство НАТО и США не сформулировало цели оказания военной помощи Украине. Какова цель? Чего хотят добиться США и НАТО в ходе войны? Предотвратить масштабное вторжение в Украину? Завершить войну? Повысить эффективность украинской армии для стратегического сдерживания РФ? Повысить эффективность украинской армии для проведения локальных операций в Донбассе? Интегрировать украинскую армию в НАТО?", - задается вопросами автор.
Бутусов констатирует, что западные поставки вооружения в Украину стали предметом ситуативных решений, не связанных между собой и не направленных на развитие институтов обороны и безопасности в Украине. Военная помощь, по его мнению, планируется исходя из противоречивых политических решений, что доводит ситуацию до абсурда.
В декабре прошлого года сообщалось, что американские БПЛА Raven RQ-11B, предоставленные Вооруженным силам Украины американской стороной для нужд АТО, оказались неэффективными по причине уязвимости перед глушением сигнала и взломом.
Подробнее о проблемных аспектах американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".ZN.UA