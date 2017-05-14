Руководство НАТО и США не сформулировало цели оказания военной помощи Украине – Бутусов

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Военная помощь Украине планируется в странах Запада на основе противоречивых политических решений, что доводит ситуацию до абсурда.

На Западе плохо понимают, чего именно хотят добиться, оказывая Украине военную помощь nato.int

Страны Запада не выработали четкой доктрины оказания военной помощи Украине, вследствие чего поставки Киеву вооружений стали предметом ситуативных решений. Об этом в своей статье дляпишет журналист и военный эксперт Юрий Бутусов.

По его словам, западная дипломатия настаивает на необходимости прекратить конфликт в Донбассе и снизить эскалацию боевых действий, однако политики стран Запада не объяснили своим военным, как именно можно добиться выполнения этих целей.

"Обозначена пунктиром политическая доктрина — но доктрина военная отсутствует вообще. А вместе с тем война подчинена своей логике, и желание прекратить войну отнюдь не предполагает прекращение боевых действий. И даже наоборот — именно техническое превосходство российских войск в ряде видов вооружений дает возможность Кремлю срывать минский процесс и блокировать выполнение договоренностей", - говорится в статье.

"Руководство НАТО и США не сформулировало цели оказания военной помощи Украине. Какова цель? Чего хотят добиться США и НАТО в ходе войны? Предотвратить масштабное вторжение в Украину? Завершить войну? Повысить эффективность украинской армии для стратегического сдерживания РФ? Повысить эффективность украинской армии для проведения локальных операций в Донбассе? Интегрировать украинскую армию в НАТО?", - задается вопросами автор.

Бутусов констатирует, что западные поставки вооружения в Украину стали предметом ситуативных решений, не связанных между собой и не направленных на развитие институтов обороны и безопасности в Украине. Военная помощь, по его мнению, планируется исходя из противоречивых политических решений, что доводит ситуацию до абсурда.

В декабре прошлого года сообщалось, что американские БПЛА Raven RQ-11B, предоставленные Вооруженным силам Украины американской стороной для нужд АТО, оказались неэффективными по причине уязвимости перед глушением сигнала и взломом.

Подробнее о проблемных аспектах американской военной помощи Украине читайте в статье Юрия Бутусова "Военная техника США для Украины: политический символизм и целеполагание" в еженедельнике "Зеркало недели. Украина".