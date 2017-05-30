Российский следком снова обвиняет ВСУ в якобы обстрелах населенных пунктов Донетчины

В этот раз российские следователи озаботились судьбой мирных жителей Гольмовского, Яковлевки и Донецка.

Российских следователей "очень волнует" судьба мирных жителей Донбасса

Главное следственное управление следственного комитета РФ открыло три новых, обвинив их в обстрелах населенных пунктов в зоне АТО 22 и 24 мая.

Как сообщает пресс-служба ведомства, новые уголовные дела возбуждены "по признакам преступления, предусмотренного ч.1 статьи 356 УК РФ – применение запрещенных средств и методов ведения войны".

"По версии следствия, 22 и 24 мая 2017 года военнослужащие Вооруженных сил и Национальной гвардии Украины, выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц Министерства обороны Украины, произвели прицельный артиллерийский обстрел из тяжелых видов вооружения, имеющих высокие поражающие свойства, объектов гражданской инфраструктуры, не являющихся военными целями, в поселке Гольмовском Никитовского района города Горловки, поселке Яковлевка Ясиноватского района Донецкой области и микрорайоне Трудовские Петровского района города Донецка", - заявили в российском Следкоме.

Российские следователи настаивают на том, что в результате "обстрелов ВСУ" якобы пострадали пять мирных жителей.

Они также традиционно обвинили украинских военных в якобы "политической и идеологической ненависти" к жителям Донбасса, желающим создать "обособленные административно-территориальные образования".

Следственный комитет РФ регулярно открывает уголовные дела против украинских военнослужащих в связи с якобы совершенными ими военными преступлениями против гражданского населения востока Украины.

Так, 7 марта следком открыл в отношении бойцов ВСУ уголовное дело по ч. 1 статьи 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны) за якобы обстрел жилых домов в Донецке в период с 27 февраля по 2 марта.

Кроме того, в заявлении СК РФ говорилось о наличии "доказательств применения ВСУ ракетных комплексов "Точка-У"" в Донбассе.