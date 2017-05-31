Топ Новости
<
>

Российские кураторы боевиков недовольны их "самодеятельностью" при обстрелах позиций ВСУ – ИС

31 мая в 09:50

Приказы "командиров" НВФ несут угрозу жизни  и здоровью оккупантов и ухудшают их морально-психологическое состояние.

боевики1
Боевики в Донбассе открывают огонь когда вздумается, а не исходя из приказов командиров и реальной тактической обстановки
vk/club_donbasskih
Российские кураторы боевиков "штаба" террористической организации "ЛНР" подготовили "отчет о боевой активности корпуса" для Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В отчете за мая этого года, в частности, оговариваются проблемы той самой "боевой активности" террористов.

Так, наравне с "плановыми" обстрелами и провокациями сил АТО существую "внеплановые", вызванные низким уровнем воинской дисциплины террористов и "самодеятельностью" их командиров. Кроме того, в ряде случаев боевики сами, без приказов вышестоящего командования, принимали решения об открытии огня.

"Также в документе указано, что во множестве подразделений не соблюдается рекомендованный режим ведения огня, часто допускаются необоснованные перемещения боевой техники и вооружения", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Кроме того, командиры оккупантов нередко ставят личному составу "боевые задачи", угрожающие жизням и здоровью личного состава, но не обусловленные реальной тактической необходимостью. Морально-психологическое состояние боевиков "вызывает тревогу" у российских кураторов.

Читайте также: В Донбассе новоприбывшие российские наемники по ошибке обстреляли позиции "дедов" - разведка

Напомним, ранее в ГУР сообщили о том, что из-за неукомплектованности личным составом, командование 2-го АК ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин.

В начале марта боевики террористической группировки "ЛНР" осуществили провокационные обстрелы позиций сил АТО для вызова ответного огня, чтобы сорвать проведение проверки своих позиций должностными лицами Южного ВО ВС РФ. Россияне прибыли в ОРДЛО, чтобы проверить рост количества случаев мародерства и других правонарушений террористов.

По материалам: ZN.UA
Читайте также
Тэги боевики Россия обстрел позиция ЛНР АТО ВСУ
Заметили ошибку?
Пожалуйста, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
1 комментарий
  • Marat1974M Сегодня, 10:09 ВСЕ об лоб членцы СЯДУТ ! ...или лягут ! УК РФ, Статья 208. Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем Участие в вооруженном формировании, не предусмотренном федеральным законом, а также участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации.-?? Это я к тому , что любое ,добровольное или наемное участвие в вооружонных формированиях непредусмотренных законом рф или государства в котором принимает вооруженное участвие НАКАЗЫВАЕТЬСЯ УК РФ !! Ответить Цитировать Пожаловаться
Реклама
USD 26.35
EUR 29.44
Последние новости
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...