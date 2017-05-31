Российские кураторы боевиков недовольны их "самодеятельностью" при обстрелах позиций ВСУ – ИС

Приказы "командиров" НВФ несут угрозу жизни и здоровью оккупантов и ухудшают их морально-психологическое состояние.

Боевики в Донбассе открывают огонь когда вздумается, а не исходя из приказов командиров и реальной тактической обстановки vk/club_donbasskih

Российские кураторы боевиков "штаба" террористической организации "ЛНР" подготовили "отчет о боевой активности корпуса" для Центра территориальных войск ЮВО ВС РФ, сообщает координатор группы "Информационное сопротивление" Дмитрий Тымчук.

В отчете за мая этого года, в частности, оговариваются проблемы той самой "боевой активности" террористов.

Так, наравне с "плановыми" обстрелами и провокациями сил АТО существую "внеплановые", вызванные низким уровнем воинской дисциплины террористов и "самодеятельностью" их командиров. Кроме того, в ряде случаев боевики сами, без приказов вышестоящего командования, принимали решения об открытии огня.

"Также в документе указано, что во множестве подразделений не соблюдается рекомендованный режим ведения огня, часто допускаются необоснованные перемещения боевой техники и вооружения", - пишет Тымчук на своей странице в Facebook.

Кроме того, командиры оккупантов нередко ставят личному составу "боевые задачи", угрожающие жизням и здоровью личного состава, но не обусловленные реальной тактической необходимостью. Морально-психологическое состояние боевиков "вызывает тревогу" у российских кураторов.

Напомним, ранее в ГУР сообщили о том, что из-за неукомплектованности личным составом, командование 2-го АК ВС РФ заставляет командиров подчиненных соединений и частей принимать на военную службу женщин.

В начале марта боевики террористической группировки "ЛНР" осуществили провокационные обстрелы позиций сил АТО для вызова ответного огня, чтобы сорвать проведение проверки своих позиций должностными лицами Южного ВО ВС РФ. Россияне прибыли в ОРДЛО, чтобы проверить рост количества случаев мародерства и других правонарушений террористов.