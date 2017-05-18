Боевики показательно обстреляли позиции сил АТО в угоду пропагандистам с российского телеканала - разведка

Террористы пытались вызвать огонь украинских военных в ответ.

Российские журналисты снова снимают в Донбассе сюжеты о "зверствах ВСУ" psyfactor.org

Командование российско-оккупационных войск продолжает предпринимать меры с целью, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Так, на позициях 11-го отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1-го АК ВС РФ группа российских корреспондентов "Пятого канала Санкт-Петербург" проводила видеосъемку разрушенных домов и объектов социальной инфрастуктуры. При этом в составе группы также находились офицеры военных частей информационного противоборства ВС РФ, которые специализируются на изготовлении фейковых новостей с Востока Украины.

"Во время съемок репортажа специальная огневая группа поддержки вела обстрел позиций сил АТО для провоцирования ответного огня", - рассказали разведчики.

Напомним, Центр информационного противоборства Южного ВО ВС РФ привлек боевиков для постановочных пропагандистских съемок с целью демонстрации того, что российско-террористические войска придерживаются режима прекращения огня в зоне АТО.

Ранее в подразделения "9 отдельного мотострелкового полка морской пехоты 1-го АК ДНР" в Новоазовском районе прибыли журналисты и операторы российских телеканалов "НТВ" и "Первый канал". Они должны были сделать репортажи со "свидетелями преступлений украинской армии", в том числе с "рассказами" детей.