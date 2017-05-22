Россия планирует заменить дискредитированных командиров боевиков в Донбассе на новых – разведка

Виновными в снижении морально-психологического состояния оккупантов займется военная прокуратура.

Террористы в Донбассе скоро получат новых "стрелковых-гиркиных" Facebook/Gennadiy Dubovoy

Командование российско-оккупационных войск в Донбассе начало подготовку к проведению ротации командного состава соединений и частей 1 (Донецк) и 2 (Луганск) АК ВС РФ, сообщает пресс-служба Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

С этой целью военная прокуратура Центра территориальных войск Южного ВО ВС РФ проводит дополнительные расследования преступлений и правонарушений, которые привели к небоевым потерям личного состава, хищению оружия, боеприпасов и другого имущества, а также снижению морально-психологического состояния военнослужащих.

"Следователями военной прокуратуры предполагается допросить ряд командиров и подчиненных им начальников финансовых служб, которые подозреваются в хищении и нецелевом использованы средств, выделенных на организацию боевой подготовки в зимне-весенний период обучения", - рассказывают разведчики.

Кроме того, российские следователи планируют установить реальные причины существенного снижения морально-психологического состояния личного состава соединений и частей российско-террористических войск, что привело к увеличению количества преступлений и массовым случаям досрочного расторжения контрактов на службу в НВФ. Прежде всего будут проверяться случаи увольнения военнослужащих из состава 9 отдельного штурмового мотострелкового полка морской пехоты (Новоазовск) и 11 отдельного мотострелкового полка (Донецк) 1 АК ВС РФ.

Ранее в разведке сообщили, что боевики в Донбассе массово увольняются из-за задержки "зарплаты".

Командование российско-оккупационных войск принимает меры по недопущению массового увольнения личного состава. Из-за нехватки оккупантов в 7-й отдельной мотострелковой бригаде (Брянка) 2-го АК ВС РФ террористы не могут выполнять боевые задачи.